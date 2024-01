Nel video le parole durante SportQui di Alessandro Salomon, Procuratore Sportivo

Primo colpo di mercato per il Modena: è ufficiale l’arrivo di Niccolò Corrado, 23 anni, terzino ed esterno sinistro, arrivato dalla Ternana con un prestito secco fino al termine della stagione.

La società umbra lo aveva acquistato a titolo definitivo due stagioni fa dall’Inter, con cui Corrado ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, che lo aveva già prestato ad Arezzo, Palermo e Feralpisalò.

Nel Modena, Corrado avrà la maglia canarina numero 91. Potrebbe debuttare già sabato contro il Brescia.

Un rinforzo di utilità “chirurgica” per mister Bianco, per potenziare la spinta sulla fascia sinistra.

Ma oltre ad eventuali altre operazioni, per il calciomercato c’è tempo fino al 31 gennaio, c’è da aspettarsi un girone di ritorno di pronto riscatto per alcuni giocatori che finora si sono espressi sotto le loro potenzialità.