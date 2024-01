Nel video, l’intervista a Roberto Riva Cambrino, Comandante Polizia Locale di Modena

Gli uomini e le donne della Polizia Municipale di Modena hanno festeggiato il Santo Patrono del Corpo, San Sebastiano. I festeggiamenti hanno preso inizio in Piazza Grande, con lo schieramento di una rappresentanza del Corpo, tra cui i nuovi agenti, oltre ai veicoli in dotazione. Poi, dopo il minuto di silenzio, la cerimonia è entrata nel vivo in Piazza Torre con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti della Ghirlandina, alla presenza del Gonfalone, con la celebrazione della Santa Messa in Duomo celebrata da Mons. Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, alla presenza delle autorità cittadine, degli agenti della Polizia locale di Modena e di rappresentanze di altri Corpi di Polizia Locale della provincia. Per l’occasione, il Comandante Roberto Riva Cambrino ha ringraziato gli operatori della polizia locale per il lavoro svolto nel 2023.

Un impegno rinnovato anche per questo 2024. Tra gli obiettivi prioritari, la sicurezza stradale, a partire dal contrasto della guida in stato di ebbrezza e gli eccessi di velocità, fino alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti e alla microcriminalità.