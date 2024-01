Nel pomeriggio del 03 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, a seguito di una richiesta pervenuta sul 112, sono intervenuti presso un supermercato del centro cittadino, ove un 23enne aveva sottratto dagli scaffali dei prodotti elettrici. L’azione furtiva non è però passata inosservata ad un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che ha provato a bloccare il giovane nel suo tentativo di scappare via. Ne è nata una colluttazione, che ha reso necessario l’intervento dei militari. Ricostruita la vicenda, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo per il reato di tentata rapina impropria. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato. Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia, rilasciando il nulla osta alla sua espulsione, trattandosi di straniero irregolare sul territorio nazionale.