Sono in partenza a San Possidonio gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’argine del Secchia, previsto negli interventi di messa in sicurezza del Commissario Straordinario, il Generale Figliuolo. In seguito alle piene primaverili, in particolare dopo il maltempo di maggio, la sponda destra dell’argine del Secchia aveva mostrato segni di erosione in prossimità di Ponte Pioppa. Da qui la richiesta di finanziamento inserita nelle opere prioritarie, per la quale sono stati stanziati 370mila euro.