Nel video, l’intervista a Fabrizio Benelli, Portavoce Comitato Villaggio Europa-Quartiere Sacca

Tra l’ampliamento del Polo Logistico Conad e lo spostamento della Moschea nelle immediate vicinanze, l’area dell’Ex Pro Latte diventerà invivibile. A dirlo è il Comitato Villaggio Europa-Quartiere Sacca che alza di nuovo la voce per chiedere progetti diversi per il rione, che soffre di un deficit di verde pubblico riconosciuto anche dal nuovo piano urbanistico cittadino. La nuova moschea sorgerebbe di fianco al giù sovraffollato piazzale di diecimila metri quadri di asfalto del Polo Logistico, dice il Comitato, un luogo non consono alla finalità del centro di culto che avrebbe valenza provinciale.

Lo spostamento della moschea è stato richiesto da CPC Group, azienda di via del Tirassegno che intende allargare la propria sede e che nei giorni scorsi ha incontrato gli stessi cittadini del comitato.

Sono quattro le proposte alternative individuate dai cittadini: la zona stadio tra via Padre Candido e viale Montecuccoli; l’area tra strada Minutara e via Divisione Acqui, di fianco alle piscine; in quartiere Madonnina, accanto alla polisportiva; oppure in zona San Cataldo, tra l’omonima strada e via Ernesto Breda. Alternative che il Comitato chiede anche al futuro sindaco di valutare.