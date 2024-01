Nel video le interviste a Eriuccio Nora e a Mauro Sentimenti del Comitato ‘No alla bretella’

Una visita, quella della premier Giorgia Meloni, accompagnata dai megafoni delle contestazioni. Mentre l’auto del presidente del Consiglio arrivava nella sede della Regione, un gruppo composto da una trentina di attivisti ha fischiato e contestato la politica del Governo per la ricostruzione della Romagna. Sugli striscioni le scritte “Meloni basta passerelle. Via il Governo di fascisti, guerra e devastazione ambientale”.

A contestare non solo la premier, ma anche la Regione, i membri del comitato contro la Cispadana e la Bretella Campogalliano-Sassuolo. Una seconda manifestazione organizzata con l’adesione di RECA, Legambiente e ARIA Modena per ribadire il “no” secco a due infrastrutture che interessano il modenese, ritenute dannose per l’ambiente, proprio nel giorno in cui Bonaccini è atteso al ministero per incontrare il vicepremier Matteo Salvini e sbloccare gli ultimi ostacoli, avviando così la fase operativa delle due opere, ferme proprio in attesa del via libera da Roma.