Nel video l’intervista a Fabrizio Faltoni – amministratore delegato Ford Italia

L’inconfondibile livrea e il timbro del suo motore ha fatto innamorare milione di appassionati, a qualsiasi latitudine. La Mustang, iconica auto sportiva di casa Ford, rimane ancora oggi una delle vetture più vendute dell’industria automobilistica mondiale e per festeggiare al meglio i 60 anni ha scelto l’autodromo di Modena, dove ieri si sono dati appuntamento tanti fan, stregati dal “mito” che prende il nome dagli omonimi cavalli selvaggi nordamericani. Una scelta non casuale quella di Ford Italia che ha voluto celebrare il compleanno nel cuore della Motor Valley.

Sono oltre 10 milioni i modelli venduti dal 1964, quando il manager Ford Lee Iacocca lanciò la Mustang. Nonostante negli ultimi anni gli italiani si siano indirizzati verso crossover e Suv, tanti modenesi ieri non si sono fatti sfuggire l’occasione per festeggiare assieme al Mustang Club Italia, guidare prototipi modificati in pista nella massima sicurezza, potendo testare anche la versione completamente elettrica.