Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti – Sindaco di Modena

Ufficializzato il risultato del nuovo sindaco di Modena e di tutti i candidati della coalizione vincitrice alle elezioni, è partito e ancora non è finito il toto-Giunta. La parola definitiva, con la presentazione della squadra di Massimo Mezzetti, verrà data solo il primo di luglio. La composizione della Giunta che amministrerà la città per i prossimi cinque anni è il passaggio immediatamente successivo al risultato elettorale, quello che dovrà dare sostanza al progetto politico presentato da Mezzetti. I candidati più votati già si conoscono: la segretaria del PD cittadino, Federica Venturelli, ha fatto incetta di preferenze e bene sono andati anche ex assessori, come Grazia Baracchi, in quota Partito Democratico. Alleanza Verdi-Sinistra, vera novità di questa tornata elettorale, rivendicherà certamente un assessore, se non due, e una qualche carica verrà certamente richiesta anche dal Movimento Cinque Stelle e da Azione. Sui nomi, ad oggi Massimo Mezzetti non si sbottona, ma una cosa è già sicura: l’ultima parola sarà la sua

Il nuovo sindaco ha inoltre anticipato un’altra novità, rispetto alla Giunta uscente: la sicurezza, uno dei capisaldi del programma elettorale, avrà un assessorato ad hoc