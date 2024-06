Un’alta pressione molto potente è in arrivo su tutto lo Stivale e con sé porterà giorni molto caldi, anche in Emilia-Romagna. Il clima, piuttosto instabile e con temperature ancora abbastanza miti, farà rialzare la colonnina di mercurio, a partire da mercoledì. Saranno proprio mercoledì, giovedì, venerdì e sabato i giorni più coinvolti da questa prima ondata di calore. A Modena le temperature supereranno abbondantemente i 30 gradi, con picchi che, secondo le previsioni, arriveranno fino a 34 gradi. Spostandosi verso Bologna e la Romagna le massime potranno arrivare anche a 36 gradi e forse oltre. Qualche grado di differenza che non basta a confortare i modenesi: gli alti tassi di umidità attesi in città renderanno le temperature percepite molto alte e anche fastidiose, sia di giorno che di notte. Insomma, l’estate sta veramente arrivando e ai modenesi non resta che proteggersi