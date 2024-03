Nel video le interviste a:

-Alberto Modena, Fratello Prof.ssa Modena

-Cecilia Ferraresi, Avvocata

“Persona serena, cordiale con tutti” così lo hanno raccontato e ricordato in molti questa mattina sul sagrato della chiesa di San Francesco all’interno della quale si è svolta la cerimonia funebre. Lo storico radiologo era malato da tempo. Un lutto per il mondo della medicina modenese oltre che una dolorosa perdita per la nota professionista.

Ad accogliere il feretro una folla di persone che si sono strette attorno alla Professoressa Maria Grazia Modena e che da lei hanno tutti ricevuto una stretta di mano, un abbraccio, un ringraziamento. La suggestiva chiesa di San Francesco si è a poco a poco riempita e palpabile era il sentimento di stima che i presenti stavano provando sia per il defunto prof. Romagnoli che per la Professoressa Modena. La coppia era insieme da oltre 30 anni

. Tante le testimonianze di affetto che hanno accolto il feretro una volta terminata la celebrazione della messa funebre, pronto per dare l’ultimo saluto