Nel video l’intervista a Piero Milani, Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso

Per tutto il periodo delle festività, a partire da sabato 23 dicembre fino a domenica 7 gennaio, a Modena è entrata nel vivo l’ordinanza che integra il divieto previsto dal Regolamento di Polizia urbana di esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d’artificio in centro storico o anche in tutto il resto della città in caso di assembramenti. Negato anche l’uso in centro storico delle cosiddette lanterne cinesi volanti, quelle piccole mongolfiere alimentate da una fiamma che possono risultare pericolose perché, una volta in quota, sfuggono al controllo rischiando di provocare incendi. Un provvedimento che intende, infatti, prevenire possibili episodi di violenza, ma soprattutto tutelare l’incolumità di persone – tre quelle arrivate in Pronto Soccorso l’anno scorso per ferite da botti –, ma soprattutto degli animali. Sì, perché il Capodanno è un momento di festa e condivisione, ma allo stesso tempo anche un appuntamento con il terrore sia per gli animali domestici che per la fauna selvatica.