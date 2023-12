Una pellicola attesa quella firmata Michael Mann e realizzata grazie al supporto di un importante cast. Il film “Ferrari” afferra la terza posizione al box office italiano nel week end da venerdì 15 dicembre, facendo incassare solo nel giorno festivo 280 mila euro, poco meno di un milione nel corso di quel fine settimana. I dati relativi al fine settimana appena trascorso, invece, fanno scendere la pellicola, che racconta un anno della vita di Enzo Ferrari, al 5° posto incassando 424 mila 984 euro. Come è noto, Michael Mann, il regista, ha inteso infatti raccontare un periodo specifico, breve, ma intenso e determinante, oltre che molto doloroso per il Drake, il 1957. Il film che ha attirato l’attenzione di pubblico ed esperti di settore già molto prima dell’uscita nelle sale, ha sollevato discussioni a causa del notevole budget di produzione. La domanda ora sorge spontanea in tanti, riuscirà a recuperare le spese di realizzazione? Il film, infatti, è costato 90 milioni di dollari, pari a oltre 81 milioni di euro. A incidere anche l’ingaggio di un cast stellare, da Adam Driver che ha impersonato il fondatore della Casa automobilistica più amata nel mondo, la Rossa Ferrari, ma anche Penelope Cruz che ha vestito i panni della moglie Laura Ferrari, Patrick Dempsey come Piero Taruffi e Jack O’Connell nel ruolo di Peter Collins. Le riprese sono iniziate nell’agosto dello scorso anno e sono state girate oltre che a Modena, anche a Reggio Emilia e a Brescia. Ora si attendono gli incassi delle sale cinematografiche negli Stati Uniti dove il film è uscito il giorno di Natale.