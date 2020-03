Potrebbe prendere il via entro l’estate l’intervento per realizzare a Modena il nuovo eliporto notturno a servizio del comando dei vigili del fuoco. L’attuale piazzola su viale Autodromo, adiacente al parco Ferrari, sarà implementata e adeguata per consentire anche gli atterraggi di notte e sarà realizzato un nuovo ingresso. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento, che avrà un costo di 200mila euro e sarà finanziato con contributo regionale nell’ambito del Programma di potenziamento delle strutture di protezione civile. Ora la documentazione è stata inviata al direttore dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale per la conferma dell’assegnazione finanziaria, cui seguirà l’approvazione definitiva in giunta e l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Se non ci saranno ritardi a causa dell’emergenza in corso, l’intervento potrà essere avviato entro l’estate. La durata dei lavori è stimata in tre mesi. L’eliporto servirà essenzialmente per attività di trasporto pubblico, esclusi quindi i mezzi militari. Nel dettaglio, verrà rifatta la piazzola e sarà dotata di illuminazione speciale e di tutti gli accorgimenti necessari a renderla idonea in caso di atterraggi notturni. Su viale Autodromo verrà realizzato un nuovo ingresso chiuso con cancello, collegato alla piazzola con uno stradello in asfalto. Per consentire l’adeguamento dell’eliporto sarà necessario potare una serie di piante e rimuoverne alcune adiacenti all’area. Un numero equivalente di alberi sarà però piantumato all’interno del parco.