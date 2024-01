Gli accessi ai pronto soccorso cittadini sembrano essere lievemente diminuiti rispetto al periodo natalizio e si sta assistendo a una stabilizzazione dei contagi, rispetto all’ultima settimana dell’anno, ora però c’è cautela per la riapertura delle scuole che può determinare una ripresa della circolazione del virus. Che le festività natalizie, infatti, abbiano visto il moltiplicarsi di casi influenzali, difficoltà respiratorie, bronchioliti per i più piccoli e covid, è un dato di fatto, come lo è il numero elevato di accessi ai pronto soccorso sia da parte di adulti che di bambini. Quello pediatrico del Policlinico di Modena dal 23 al 26 dicembre ha battuto ogni record con 500 bambini da valutare. E nonostante di questi, solo una piccola parte abbia avuto la necessità di un ricovero, il tasso di occupazione dei posti letto è quasi raddoppiato raggiungendo il 180%. Nel reparto di Pediatria del Policlinico di Modena i piccoli pazienti che hanno colmato ogni posto letto, hanno evidenziato nella maggior parte dei casi un’epidemia mista, tra influenza, covid e virus respiratori sinciziali che interessano per lo più i piccoli con meno di un anno di vita. Passate le feste però la situazione sembra migliorare