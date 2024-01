Uno scontro per i playoff da non sbagliare per mostrare una reazione dopo il brutto finale di 2023. Manconi, Ponsi e Magnino hanno recuperato dall’influenza, che li aveva costretti a saltare i recenti allenamenti con il Modena. La formazione di Paolo Bianco, in vista della gara di sabato prossimo contro il Brescia, inizia a delinearsi con i giocatori dei canarini più vicini ad una maglia da titolare. In mezzo al campo torna Fabio Gerli, che non gioca nell’undici iniziale dell’allenatore dei gialloblù dallo scorso 29 ottobre, dal successo per 2-1 contro la Ternana. Insieme al regista dei canarini, pronti Palumbo e Duca, con Magnino da valutare verso la partita contro le Rondinelle. In difesa, davanti a Riccardo Gagno, si vedranno Cotali e Oukhadda come terzini, con il possibile esordio dalla panchina per Niccolò Corrado, primo colpo della finestra invernale di calciomercato. Al centro della retroguardia Zaro e Riccio, i due giocatori del reparto difensivo che hanno convinto di più in questa stagione. L’attacco è il settore in cui sono presenti più dubbi; Tremolada e Manconi dovrebbero agire come trequartisti, con l’ex Albinoleffe più avanzato rispetto al numero 10. Per il ruolo di punta centrale aperto il ballottaggio tra Strizzolo e Falcinelli, che in due hanno segnato in totale 5 reti in questo campionato di Serie B.