Ha visto la vita scorrergli davanti agli occhi in pochi istanti, come si sente raccontare nei film, eppure è realtà. E’ stata la realtà vissuta ieri mattina da Fabio Luongo titolare del negozio di abbigliamento per bambini “Pollicino” che si trova in via Lagrange, traversa di via Formigina a Modena. E’ accaduto tutto velocemente, intorno alle 8.20 quando il 43enne si stava apprestando ad aprire la sua attività. Non appena disinstallato l’allarme è stato sorpreso alle spalle da un uomo che puntandogli un coltello alla schiena lo ha costretto ad entrare dalla porta che dà sul retro, quella che conduce al magazzino e lì è stato chiuso per il tempo necessario alla banda di malviventi di mettere insieme un bottino di oltre mille euro tra vestiti e fondo cassa per poi dileguarsi in direzione strada Formigina a bordo di un’autovettura. Nel racconto fatto dalla vittima della rapina, si tratterebbe di una banda di tre o quattro persone, italiane con accenti pugliese, tutte col volto travisato da un passamontagna. Prima di tentare di uscire dal deposito l’uomo ha atteso di sentire la macchina partire. Il negozio tutto a soqquadro, scatoloni aperti, e tanti capi di abbigliamento mancanti oltre al fondo cassa. Sul posto i Carabinieri ai quali spetterà indagare per risalire agli autori della rapina. Un fatto che preoccupa particolarmente i residenti perché avvenuto in pieno giorno in una zona frequentata, ma come suggerito dal titolare del negozio, forse a facilitare il raid, il fatto che ci fosse poco movimento in strada considerando il periodo festivo e di conseguenza anche le scuole chiuse.