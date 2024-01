Si torna a pattinare al Palaghiaccio di Fanano, dove venerdì 5 gennaio partirà l’ottava edizione del Galappennino, evento sportivo che come ogni anno abbina le prestazioni degli atleti in gara e la musica d’autore, cornice artistica delle esibizioni. La novità per quest’anno riguarda una new entry all’interno della manifestazione, quella del pattinaggio sincronizzato, grazie alla presenza di 16 atlete del team “Ice On Fire”, squadra del Circolo Pattinatori Artistici Trento, che detiene il record nazionale di punteggio conseguito in una singola gara. Tra le altre personalità sportive di spicco presente anche il giovane talentuoso italiano, Nicolaj Memola, la 16enne Anna Pezzetta e il campione americano 31enne Jason Brown, che nel suo palmarès ha conquistato anche una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Sochi nel 2014. Ad accompagnare le prestazioni dei pattinatori ci sarà per questa ottava edizione la voce iconica della cantante salentina Dolcenera, volto noto della musica del nostro paese, vincitrice nella sezione giovani del 53esimo Festival di Sanremo. Per chiudere la serata del 5 gennaio, le allenatrici della Polisportiva Locale stanno lavorando ai costumi e le coreografie per i loro atleti, pronti a chiudere in bellezza con le loro esibizioni questa edizione del Galappennino.