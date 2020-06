Nel video l’intervista alla Prof.ssa Cristina Mussini, Direttore del Reparto malattie infettive Policlinico Modena

L’epidemia da coronavirus non è ancora finita, ma il trend della curva dei contagi è positivo. È quanto emerso dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute sugli indicatori della Fase 2 durante l’ultima settimana di maggio. Dai dati raccolti, nessuna regione italiana ha fatto registrare un indice di trasmissibilità (RT) maggiore di 1, anche se in alcuni comuni è risultato maggiore a causa di piccoli focolai locali. Una situazione che indica che l’epidemia non è affatto conclusa, anche se la strada per contenere il contagio è quella giusta. Ne abbiamo parlato con la professoressa Cristina Mussini, che ha spiegato come l’ideale sarebbe di avere un indice di trasmissibilità inferiore a 1. A Modena da giorni si registra un andamento del contagio basso; le raccomandazioni degli esperti, ora che è possibile muoversi tra diverse regioni, è quello di continuare a mantenere alto il senso civico, senza abbassare la guardia.