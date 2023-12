Nel video le interviste a:

Marco Neviani, Direttore Generale Scuola Anderlini

Alex Zanlucchi, Allenatore STS Bolzano

E’ ufficialmente iniziata la Moma Winter Cup. 188 squadre, da tutta Italia e anche internazionali, sono scese ieri in campo per la prima giornata della competizione. Il programma dell’evento sportivo prevede anche feste per i giovani atleti che stanno affrontando questa esperienza nel territorio modenese, con le premiazioni al Pala Panini domani 29 dicembre.

Numerose le squadre presenti da tutta Italia, da Soliera, a Camaiore fino a Gonzaga. C’è anche Bolzano tra le compagini coinvolte nelle palestre, un gruppo di ragazzi che punta a chiudere il torneo con un successo finale, come raccontato dall’allenatore Alex Zanlucchi.