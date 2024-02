Nel video, l’intervista a Riccardo Gollini, libero Modena Volley



Tutti pronti per la partita dell’anno, domenica pomeriggio al “PalaPanini” (ore 18): Modena Volley contro Catania, squadra ultima in classifica e già retrocessa. Una vittoria da tre punti darebbe al sestetto di coach Giuliani la quasi certezza dell’8°posto e dell’accesso ai playoff scudetto. Ma, pur con una squadra in disarmo, è un impegno assolutamente da non sottovalutare. Per lo stesso Gollini, da quando c’è coach Giuliani in panchina, ci sono maggiori certezza in linea di ricezione, giocando spesso con al fianco Osmany Juantorena e Tommaso Rinaldi, con cui ammette di trovarsi bene. In caso di conquista dell’8°posto, obiettivo minimo sindacale di questa tribolata stagione, poi Modena Volley, ai playoff, dovrà vedersela con Trento, già sicura del 1°posto in regular season. Forse è meglio non pensarci ancora…