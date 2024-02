A condizionare le scelte di Paolo Bianco, in queste settimane, sono sempre di più le squalifiche, ancor più degli infortuni. Lo stesso Bianco è finito nella lista nera del Giudice Sportivo, dopo l’espulsione rimediata nel finale di partita di Venezia. A guidare i gialli dalla panchina, domenica contro lo Spezia, perciò, sarà il vice Filippo Pensalfini, “telecomandato” dallo stesso Bianco, dalla tribuna. La mannaia del Giudice Sportivo ha colpito anche Thomas Battistella: il centrocampista era diffidato, è stato ammonito a Venezia, automatica la squalifica. Per fortuna, c’è anche chi il proprio pegno con la giustizia l’ha già pagato: dopo l’assenza di Venezia, Giovanni Zaro e Fabio Ponsi sono pronti a riprendere il loro posto da titolare, presumibilmente in luogo di Antonio Pergreffi e Simone Santoro. L’ex perugino, peraltro, potrebbe essere il sostituto a centrocampo proprio di Battistella: la doppia seduta odierna di allenamento aiuta Bianco a orientarsi: Santoro si giocherà una maglia da titolare con Luca Magnino e, soprattutto, con Edoardo Duca, che sembra il favorito, pronto al rientro a tutti gli effetti e, forse, più adatto degli altri ad una partita offensiva, quale il Modena dovrebbe giocare contro lo Spezia. Gli aquilotti liguri, affrontati meno di due mesi fa, il giorno di Santo Stefano (finì 1-1: rigore di Palumbo e pareggio di Gelashvili al 92′), sono in ripresa e, dunque, da non prendere sottogamba: hanno cambiato parecchi giocatori, è arrivato Diego Falcinelli (occhio alla vendetta dell’ex!), con Mister D’Angelo in panchina ora i risultati sono migliorati – vedi il 4-2 al Cittadella, peraltro ridotto in 9… – e la classifica è adesso ai limiti della zona playout. Una partita da vincere, per il Modena, perché in questo caso la politica dei “piccoli passi” non è assolutamente contemplata.