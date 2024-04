Nel video l’intervista ad Alberto Giuliani Coach Modena Volley

Ha vinto a fatica, con molta fatica, solo al tie break, il Modena Volley, ieri al “PalaPanini”, contro Cisterna.

Davanti a 3.012 spettatori, è stata un’autentica maratona, durata 2 ore e 21 minuti, finita 3-2, con i parziali 23-25, 25-23, 26-24, 23-25, 15-10.

“Non mi è piaciuto quasi niente della mia squadra”, ha commentato coach Alberto Giuliani, riferendosi ai frequenti black out che hanno colpito Modena almeno nei primi quattro set.

A proposito di risultati: nella seconda giornata del girone per il 5°posto, Padova ha battuto 3-0 Civitanova e Piacenza ha sconfitto Verona al tie-break. Attualmente Modena è quinta, penultima, con 2 punti.

Anche in vista della partita in programma mercoledi a Piacenza, le scelte di Giuliani sembrano ormai fatte: fiducia a Sapozkhov (ieri 26 punti), fuori Juantorena, gioca Sanguinetti. Un modo per valorizzare i “ragazzi di casa”.