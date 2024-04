Nel video le interviste a Cristian Serpini (allenatore Ac Carpi) e a Davide Arrondini (attaccante Ac Carpi)

“ammazzagrandi”. Un successo sofferto, ma meritato per la squadra di Serpini che con l’1-0 firmato da Arrondini infila la sesta vittoria di fila, decima delle ultime 11 giornate e tiene a -2 il Ravenna a 4 gare dalla fine.

Dopo il clamoroso palo di Sall, il cambio di passo è arrivato nella ripresa con 15’ d’assalto e anche un netto rigore per mani in area di Pinelli non visto dall’arbitro. A risolverla ci pensa Davide Arrondini, che sfrutta l’asse Saporetti-Forapani per sbloccarsi dopo quasi 6 mesi, dal sigillo nel tris a San Marino dello scorso 22 ottobre.

In attesa di capire quale sarà il destino della Pistoiese, che dopo il forfeit di ieri a Lodi potrebbe essere esclusa dal campionato facendo riscrivere la classifica, il Ravenna non molla e col netto 3-0 al Forlì rimane a -2 dai biancorossi, per un finale di stagione ancora apertissimo.