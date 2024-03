Novità in casa Modena Volley. L’allenatore degli emiliani Alberto Giuliani sarà il coach per le stagioni 2024/25 e 2025/26. E’ arrivata la firma fino al 2026 prima dell’attesa gara 3 contro Trento, dove la squadra è chiamata ad un miracolo per proseguire l’avventura ai playoff di Superlega.