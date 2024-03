Nel video l’intervista a Tommaso Rinaldi, Schiacciatore Modena Volley

E se Trento arrivasse alla gara3 di domenica accusando la stanchezza della semifinale di Champions League di stasera?

Tra i fattori che inducono i più ottimisti – tra i quali giganteggia coach Alberto Giuliani – a credere nell’impresa del Modena Volley a Trento, ci potrebbe essere proprio il peso di questo impegno europeo.

Il Trentino Volley, infatti, è impegnato questa sera in casa contro Civitanova Marche, per la semifinale di andata della Champions.

Un’occasione in più di affinare la conoscenza tra il palleggiatore “di riserva” Alessandro Acquarone e i suoi “bombardieri”, ma anche un impegno fisicamente e mentalmente gravoso per il sestetto di coach Fabio Soli.

Al “PalaPanini”, viceversa, gli uomini in maglia gialla pensano soltanto alla partita di domenica.



Nonostante le parole dell’ex presidentessa Catia Pedrini, tornata in tribuna dopo due anni, su un “PalaPanini” meno caldo del solito, cosa sarebbe tornarci per gara4?