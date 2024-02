Un 2024 positivo, acceso dalla sconfitta del Bologna nell’ultima giornata di Serie B. Il Modena Rugby si presenta alla prossima sfida forte del secondo posto da poco conquistato, alle spalle di un Romagna che continua la sua corsa inarrestabile e inesorabile. Gli emiliani, dopo il netto 46 a 7 casalingo contro Firenze, si proiettano con convinzione alle prossime gare, con alcune notizie positive provenienti dall’infermeria. Sono attesi per domenica prossima i rientri di Rizzi e Morelli in prima linea, con ancora l’incognita relativa al loro eventuale utilizzo nella formazione titolare del Giacobazzi. Tornerà a giocare nell’undici iniziale anche Matteo Musajo, lasciato a riposo perché in diffida, con lo spostamento di Marco Venturelli in seconda linea.

Per quanto riguarda la mediana, ottime sensazioni da parte del classe 2004 Emiliano Messora, giocatore proveniente dal settore giovanile, che è stato premiato come migliore in campo nel match contro Firenze. Il 19enne nella prossima sfida potrebbe però lasciare il posto al più esperto Andrea Esposito.

E sarà un incontro fondamentale quello di domenica 18 febbraio per la stagione del Modena Rugby. Gli emiliani faranno visita al Colorno, squadra con la quale il Giacobazzi condivide la seconda piazza del Girone 2 di Serie B. Il coach e i giocatori sono consapevoli dell’importanza di questa gara, crocevia per un campionato in linea con le aspettative per il Modena Rugby. Sarà l’atto decisivo per decretare la vera inseguitrice del Romagna, che sarà impegnato in trasferta sul campo del Siena.