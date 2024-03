Non c’è pace per Paolo Bianco: altre due squalifiche (stavolta Edoardo Duca e Luca Strizzolo) gli riducono le possibilità di scelta per la partita di domenica (fischio d’inizio alle ore 18.30) al “Braglia” contro la Cremonese, terza in classifica.

E, probabilmente, Bianco pensava di fare un po’ di turnover, dopo l’impegno di mercoledì a Pisa: ma senza Duca e Strizzolo, le alternative si riducono assai, considerato il continuo ostracismo di Bianco nei confronti di Tremolada a Bozhanaj, peraltro penalizzati dal modulo 3-5-2.

Proviamo, perciò, ad ipotizzare l’undici di partenza contro la Cremonese, per 9/11 lo stesso di Pisa: Seculin tra i pali, Riccio-Zaro-Cauz in difesa, Ponsi-Battistella-Gerli-Palumbo-Cotali a centrocampo, Gliozzi e Abiuso in attacco.

Uniche possibili novità: il ritorno di Fabio Ponsi da titolare al posto di Santoro e quello di Matteo Cotali in luogo di Corrado, forse bisognoso di un po’ di riposo-

Non fa parte più dell’organico, intanto, il 19enne difensore croato Roko Vukusic, 12 apparizioni in panchina finora, prestato ieri alla squadra del Nõmme Kaliju, nella serie A dell’Estonia, il cui torneo inizia proprio in questo primo fine settimana di marzo.

Contro i grigiorossi di Giovanni Stroppa (già due promozioni in A, con Crotone e Monza), il Modena deve vendicare il pesante 0-4 dell’andata allo stadio “Zini”.

E per recuperare i troppi punti persi ultimamente, servirà una prestazione maiuscola “modello Parma”, di cui i gialli hanno dimostrato di essere capaci, soprattutto quando è l’altra squadra a fare la partita, consentendo al Modena di giocare di rimessa.

Ma la Cremonese è una corazzata, soprattutto dopo l’acquisto dell’attaccante Dennis Johnsen, bomber norvegese soffiato al Venezia, proprio un avversario per la promozione diretta in serie A.