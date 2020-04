Nel video l’intervista a Roberto Cesati, direttore generale Modena Calcio

Il Modena anticipa tutti e, prima società del girone B di Lega Pro, annuncia di aver trovato l’accordo coi propri tesserati, giocatori e staff, sulla rinuncia a una parte dei compensi spettati per il finale di questo campionato, ormai fermo da due mesi per il Coronavirus. Cesati ha preferito non entrare nel dettaglio delle cifre, anche se si parla di un 30% di riduzione sul totale, ma ha anche spiegato come marzo sia stato pagato per intero. Il campionato di Lega Pro difficilmente ripartirà, ma in quel caso l’accordo sarebbe rimodulato e il Modena sarebbe pronto a tonare in campo.