Quello di domani sarà un primo maggio atipico per tutti i cittadini a causa di tutte le norme restrittive anti Covid-19 che ci impediscono di uscire e festeggiarlo. Anche per la Festa dei Lavoratori verrà celebrata una Santa Messa, e come per tutte le ricorrenze finora festeggiate, anche per quella di domani non sarà possibile assistere in presenza. Non resterà che seguire la funzione guardandola dalla televisione. TvQui trasmetterà la celebrazione, officiata da Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, in diretta dal Duomo di Carpi alle ore 17. Ma il primo di maggio segna anche l’inizio del mese mariano: maggio, infatti, è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna. L’indicazione di maggio come mese di Maria lo dobbiamo a un padre gesuita, Annibale Dionisi, che nel 1725 pubblicò a Parma “Il mese di Maria o sia il mese di maggio consacrato a Maria con l’esercizio di vari fiori di virtù proposti a’ veri devoti di lei”, in cui invitava a vivere e praticare la devozione mariana anche nel quotidiano e non necessariamente solo in chiesa, pregando davanti a un’immagine di Maria. Ma l’idea di dedicare un mese intero a Maria nacque già dall’Antica Grecia, quando il mese di maggio era dedicato alla dea della fecondità: anche in epoca Barocca l’usanza era di dedicare 30 giorni a esercizi spirituali in onore di Maria. Tradizionalmente, per recitare il Santo Rosario, i fedeli si riuniscono davanti a un’icona della Madonna: ai tempi del Coronavirus, in cui gli assembramenti sono vietati, ognuno potrà pregare stando nelle proprie case. TvQui, infatti, trasmetterà in diretta anche i Santi Rosari che verranno celebrati dal Duomo di Modena. Domani sarà trasmesso in diretta alle ore 19, mentre a partire dalla prossima settimana, dal lunedì al sabato, il Santo Rosario andrà in onda sul canale 19 alle ore 18.30. Sarà possibile assistere alle Sante Messe e ai Santi Rosari anche tramite streaming, collegandosi sul nostro sito www.tvqui.it.