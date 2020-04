Nel video l’intervista a Riccardo Pisani, vice presidente Federalberghi Modena

Una lettera ai sindaci della nostra provincia per rappresentare il quadro drammatico nel quale versano gli hotel del territorio e per chiedere l’adozione di una serie di misure indispensabili a garantire la sopravvivenza di un comparto che sarà l’ultimo a ripartire nell’emergenza da Coronavirus. Federalberghi Modena si muove per combattere una crisi che si rischia di mettere in ginocchio tutto un settore. Nella lettera ai sindaci si chiedono interventi soprattutto per Tari e Imu. L’altro grande tema è quello della ripartenza che necessita di linee guida precise.