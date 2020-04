Un 80enne di Fanano è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara dopo essere precipitato in un dirupo. L’uomo verso le 11 di questa mattina stava passeggiando, forse alla ricerca di funghi, a pochi metri dalla propria abitazione in località Due Ponti, quando all’improvviso un grido ha attirato l’attenzione dei familiari che hanno poi ritrovato l’anziano su delle pietre in fondo a un dirupo boscoso di 15 metri. Gli operatori del 118 di Fanano e i tecnici Saer di fronte alla gravità delle lesioni, e al perdurante stato dell’incoscienza dell’uomo, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero di Pavullo. Mentre l’80enne veniva stabilizzato sulla barella altri tecnici del Soccorso Alpino provvedevano a creare un varco nella fitta vegetazione per permettere all’elicottero di issarlo a bordo col verricello direttamente dal fondo del dirupo. L’operazione è andata a buon fine, e il ferito è stato quindi trasportato in ospedale con diversi traumi fra cui uno particolarmente preoccupante alla testa.