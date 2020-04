Nel video le interviste a Elena Baraldi, segretaria categoria Benessere Lapam e a Matteo Barbieri, Unione Benessere Cna Modena

L’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla ha risposto al grido d’allarme lanciato da CNA Emilia Romagna e Lapam Confartigianato Emilia-Romagna su estetisti e acconciatori, illustrando alcune linee guida che dovranno essere messe in atto per la riapertura in sicurezza degli esercizi, probabilmente già dalla data del 19 maggio. Dalle procedure da adottare con i fornitori, alla permanenza dei clienti all’interno dei locali che dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario all’erogazione del trattamento. Fra le misure ci sono rari di apertura flessibili per rendere compatibile lo svolgimento dell’attività e la turnazione dei dipendenti e obbligo sia per i dipendenti che per i clienti di indossare la mascherina in ogni fase del trattamento, comprese le operazioni di cassa. Per i centri estetici soprascarpe e camici monouso, detersione dei lettini e arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.