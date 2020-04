Nel video l’intervista a Fabio Poggi, presidente Consiglio Comunale di Modena

Modena Volta Pagina l’ha definita “un’amministrazione in quarantena” durante l’emergenza Covid. Una visione che non trova per nulla d’accordo Fabio Poggi, presidente del Consiglio Comunale di Modena che sottolinea come il lavoro di Consiglio e Giunta fin qui sia stato incessante per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. Al momento è difficile immaginare il futuro di Modena senza conoscere le linee guida nazionali. L’emergenza dovrebbe costare al Comune di Modena 35 milioni in meno di entrate nel bilancio.