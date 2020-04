Uno spacciatore travestito da rider è stato fermato ieri dai carabinieri. Si tratta di un giovane carpigiano che con tanto di bicicletta e “porta vivande” caricato in spalla se ne andava in giro spacciandosi per fattorino. I militari controllando il contenuto trasportato dal ragazzo invece di piatti pronti hanno trovato circa mezzo etto di hashish già suddiviso in dosi, un bilancino elettronico di precisione e 360 euro