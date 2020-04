La Polizia di Stato durante i controlli per contrastare la diffusione del virus ha trovato due esercizi commerciali fuori norma. In una gastronomia del centro di Modena 10 dipendenti erano al lavoro senza rispettare le distanze di sicurezza. Mentre in un bar, sempre nel centro storico, gli agenti hanno sorpreso 3 cittadini di origine albanese intenti a giocare a carte e consumare bevande fornite dalla titolare. Gli avventori hanno cercato di giustificarsi dicendo di essere lì per lavori di tinteggiatura di cui però non c’era traccia. Tutti, compresa la titolare, sono stati sanzionati.