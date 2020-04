Nel video l’intervista a Sergio Venturi, commissario ad acta emergenza Coronavirus

Esplode il numero dei guariti in Emilia-Romagna. Quelli comunicati oggi dalla Regione al mistero della Salute sono 2.519, un dato straordinario a cui ha contribuito un difetto di comunicazione fra le aziende sanitarie di Reggio Emilia e l’assessorato alla Sanità. I dati che non erano stati comunicati negli ultimi giorni sono arrivati oggi e questo è il risultato. Al momento da Piacenza alla Romagna i casi attivi sono 9.563 e le persone che hanno sconfitto la malattia ben 12.322. Nelle ultime 24 ore si è impennato anche il numero dei pazienti dimessi nei reparti Covid. In solo un giorno ce ne sono 401 in meno di cui 20 hanno lasciato le terapie intensive dove al momento rimangono a lottare contro il coronavirus 206 uomini e donne. A Modena il trend prosegue costante. Sono stati registrati 27 nuovi malati e 4 decessi. La Provincia ancora sotto pressione negli ultimi giorni è Piacenza che ha oggi 69 nuovi casi, Venturi ha spiegato che lì si stanno però facendo più test. Anche in Romagna come a Modena il peggio sembra passato, complessivamente nelle ultime 2 settimane l’incremento giornaliero dei positivi non supera mai le 40 unità.