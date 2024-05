Nel video le interviste a:

Massimo Anglani, Presidente Società Panaro

Matteo Tiezzi, Presidente Fondazione di Modena

Fuori da Modena, Alberto Braglia è il personaggio a cui – dal 1957 – è dedicato lo stadio della città.

Ma per i modenesi, Braglia è il “mitico ginnasta olimpico”: vinse la medaglia d’oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Londra del 1908 e di Stoccolma del 1912.

Braglia era nato nel 1883 e, a 70 anni dalla morte, avvenuta il 5 febbraio 1954, la sua storica società Panaro – 154 anni di sport e storia – ha organizzato uno spettacolo per celebrare degnamente uno dei più grandi miti sportivi modenesi di sempre. Per tutto il 2024 sono previsti almeno altri cinque eventi – un libro, un documentario, due incontri pubblici e persino una camminata nei “suoi luoghi” – per celebrare la memoria di Alberto Braglia.

Si comincia proprio questa domenica, al Teatro Storchi di Modena, alle 18: le diverse sezioni della Società Panaro metteranno in scena frammenti della vita di Alberto Braglia, legato al Teatro Storchi anche per l’attività parallela di avanspettacolo, che il ginnasta – da Modena – portò in giro per l’Europa.

Oggi, nella sede della Fondazione di Modena, sono stati presentati gli eventi dedicati ad Alberto Braglia.