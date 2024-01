Il nuovo anno del Modena Rugby è partito nel migliore dei modi, con una vittoria netta al Luciano Zanetti per 49 a 17 contro gli avversari di Jesi. Un successo che permette alla squadra di Rovina di inaugurare il 2024 con punti fondamentali per sperare in una rimonta sul Romagna, che ha travolto Gubbio in trasferta. Da sottolineare, nel match contro Jesi, l’esordio del mediano di mischia classe 2004 Pietro Franchini. Notizie positive dall’infermeria, con i rientri in campo domenica scorsa di Marco Venturelli e di Bellei in seconda linea, due giocatori che erano in dubbio a causa di problemi fisici provocati dalle gare della seconda parte del 2023. Alessio Morelli è stato lasciato invece precauzionalmente a riposo e dovrebbe rimanere fuori anche per la prossima gara a Pieve. Poche certezze sull’infortunio di Malisano, che rimane ancora un’incognita, mentre per Stefano Carta si va verso l’operazione, che vorrebbe dire stagione finita. Tra i rientri di domenica scorsa da segnalare anche quello di Pietro Trotta in trequarti, entrato nella ripresa della gara contro Jesi. In classifica il Modena Rugby si trova al momento a pari punti con il Colorno al terzo posto, a -2 dal Bologna e a -10 dal lanciatissimo Romagna in cima al Girone 2 di questa Serie B. Le buone sensazioni del successo casalingo devono trainare il gruppo emiliano verso la trasferta di domenica prossima alle 14.30 sul campo del Pieve. Gli avversari sono a pari punti con Jesi a metà classifica e nell’ultima giornata hanno perso contro il San Benedetto, allungando la striscia di partite senza vittorie; l’ultimo successo risale allo scorso 26 novembre nel match casalingo contro Firenze.