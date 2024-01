Venti forti e pioggia, frane da non escludere e gelicidio da mettere in conto. Sono le previsioni meteo per l’Emilia-Romagna su domani. La Protezione civile lancia l’allerta e avvisa che per mercoledì “sono previsti venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 e 74 chilometri orari), in intensificazione sulla zona centro-orientale dal pomeriggio, con venti di burrasca forte (tra 74 e 88 chilometri orari”. Sono previste “precipitazioni moderate, più intense sulle zone appenniniche, che possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua nelle zone montane centro-occidentali, con possibili superamenti dei livelli di attenzione e localizzati fenomeni di ruscellamento”. Infine, si avvisa ancora, “sono inoltre possibili fenomeni franosi lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono probabili fenomeni di pioggia che gela nelle zone vallive collinari occidentali”.