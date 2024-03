La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà quattro cittadini stranieri, residenti in Italia, per i reati di truffa e riciclaggio di denaro commessi tramite rete internet.

La vittima raggirata, pensando di realizzare degli investimenti finanziari, aveva di fatto effettuato dei versamenti su conti correnti collegati ai quattro indagati.

A seguito di denuncia sporta dalla parte offesa, il personale del Commissariato di P.S. ha avviato un’attività d’indagine che ha permesso di risalire all’identità dei quattro indagati, i quali, utilizzando le somme versate della vittima, avevano effettuato scambi di denaro, anche verso conti esteri.