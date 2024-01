Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Concordia sulla Secchia sono immediatamente intervenuti in un’abitazione situata nel comune di Medolla, poiché era stata segnalata una violenta lite in famiglia. Un uomo 48enne, in evidente stato di ubriachezza, si è scagliato contro i militari intenti a ricondurre alla calma i contendenti. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per maltrattamenti in famiglia. Oggi il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto del 48enne, irrogando all’interessato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.