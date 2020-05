All’interno l’intervista all’avvocato Roberto Ricco (segretario Camera Penale di Modena)

E’ ripartita anche la giustizia, gradualmente e con tutte le misure di sicurezza necessarie. Al momento i processi penali riprendono in numero limitato e in aule con accessi contingentati per evitare il rischio di assembramenti. Solo udienze penali, a porte chiuse, con la presenza esclusiva di giudice, accusa, difesa e imputato. Verrà data poi precedenza alle cause quasi concluse senza testimoni o con imputati in custodia cautelare.

Il tribunale di Modena ha predisposto un sistema di consegna e visione documenti solo per i casi urgenti. Siccome il tribunale non ha una sua Pec, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena ne ha messa una a disposizione del Tribunale per inviare di mattina le pratiche che saranno scaricate, stampate e consegnate alla cancelleria.

Dopo i procedimenti più urgenti, superata la prima fase, si cercherà un ritorno ai ritmi ordinari. Questo necessariamente porterà ad ulteriori ritardi della macchina della giustizia.