Hanno sfruttato la fragilità di una giovanissima che vive nel palazzo per spaventarla e potersi introdurre illecitamente all’interno della proprietà privata, con un solo ed unico obiettivo: fare razzia tra i pacchi depositati nel vano scale dai corrieri. Come se non bastasse, hanno poi pensato bene di vandalizzare gli ambienti, prendendo a calci le porte, sputando contro le pareti. È accaduto ieri sera intorno alle 19 in via Giulio Benassi, esattamente dietro il Comando Provinciale dei Carabinieri. Protagonisti, un gruppo di minorenni sui 16 anni, per lo più stranieri. I residenti la chiamano “la Gang di via Benassi” perché sono sempre lì, appostati nel parchetto, pronti per entrare in azione. A volte, ci riescono. Altre volte, no: come ieri sera, quando il papà della giovane gli è subito corso dietro, costringendoli alla fuga a mani vuote. Sul posto, sono intervenute due volanti della Polizia di Stato, nel tentativo di rintracciarli. Purtroppo, come detto, non sarebbe la prima volta che accade un episodio simile. Per questo il senso d’insicurezza cresce.