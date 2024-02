Nel video le interviste a:

Elena Barbieri, Referente Ufficio di Educazione Fisica Provincia di Modena

Gianni Ferraguti, Vicepresidente La Fratellanza

Seconda e ultima giornata di gare in Via Piazza. Dopo i verdetti della competizione tra le scuole medie, oggi sul campo indoor hanno corso gli istituti superiori modenesi. L’evento sportivo, organizzato dall’associazione La Fratellanza, ha ospitato circa 650 ragazzi provenienti dalle scuole, che si sono messi in gioco in una competizione aperta a tutti e che permette di avvicinare i ragazzi all’atletica e all’attività sportiva. Obiettivo che La Fratellanza continua a seguire con i suoi eventi, come già fatto quest’anno con la Corrida di San Geminiano.

Nella giornata finale ci sono state 12 batterie per ogni categoria in gara. Genitori e professori presenti per assistere alle performance dei ragazzi, come sempre elettrizzati dall’adrenalina presente in questa manifestazione, giunta quest’anno alla sua 36esima edizione. Nella seconda giornata trionfano Rita Manfredini del Wiligelmo, come vincitrice assoluta della categoria femminile, e Andrea Sighinolfi dello stesso istituto per quella maschile, con il tempo record della manifestazione di 7”18. Premiati anche Marta Power del Liceo Venturi e Filippo Malaguti del Guarini.