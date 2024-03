Nel video l’intervista a Maurizio Rinaldi, Ex Presidente Modena FC

“Lecchiamoci le ferite e ripartiamo”.

Questa è la frase del Direttore Sportivo Davide Vaira che ci è rimasta particolarmente impressa, pronunciata sabato subito dopo la clamorosa sconfitta del Modena (2-3) con la Feralpisalò.

Ripartire significa guardare avanti: alla partita di sabato prossimo sul campo del Cittadella.

Ripartire significa, però, anche fare i conti con la realtà della classifica: dopo la vittoria (2-1) di ieri sera della Sampdoria sull’Ascoli, il Modena è scivolato ancora più giù, nella parte destra della classifica, al 12° posto.

In piena zona playoff, ma ad appena sei punti dalla zona playout.

Dopo questi giorni burrascosi, a quanto pare anche in seno alla società, vedremo con che spirito Paolo Bianco e la sua squadra ripartiranno, in campo.

Con il morale sotto i tacchetti, immaginiamo, ma con la rabbia necessaria – se c’è – da trasformare in energia vitale.

Però, lo stesso Mister Bianco dovrà rivedere molti ingranaggi che non funzionano per niente nella sua squadra e le alternative, ormai, sono state provate tutte.

Senza grandi risultati.

Ieri sera, nella nostra trasmissione SportQui – presa letteralmente “d’assalto” dai commenti dei tifosi – è intervenuto Maurizio Rinaldi, ex presidente del Modena (dal 2011 al 2012, nell’anno del Centenario), che ha cercato di individuare le cause e le responsabilità di questa crisi.