C’è poco da fare, ormai, per il Modena Volley. Se non lavorare. E sperare.

Una settimana di lavoro e di passione per prepararsi a gara3 dei playoff-scudetto contro Trento.

Nell’immediato dopopartita di domenica, coach Alberto Giuliani ha raccontato chiaro e tondo la delusione e il rammarico suo e della squadra per la sconfitta al tiebreak, che avrebbe permesso a Modena di tornare quanto meno al “PalaPanini”.

E invece…si torna a Trento, domenica, obiettivamente con pochissime chance di arrivare a gara4 e poi a gara 5.

Il sestetto campione d’Italia, davanti al pubblico amico, è un rullo compressore. Per compiere il miracolo sportivo servirà…un miracolo.

Impossibile? No, ma difficilissimo.

Giuliani ha evocato la rabbia per la sconfitta di domenica da trasformare in energia positiva., ma di mezzo c’è anche un bel divario tecnico, che forse potrebbe essere colmato o ridotto da una grinta fuori dal comune e da una continuità che finora Bruno e compagni non hanno mai veramente avuto.

Basterà?

I tifosi ci credono, perchè non dovrebbero crederci i giocatori?