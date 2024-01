Non ce l’ha fatta Alfio D’Urso, il 54enne che era ricoverato in terapia intensiva a Baggiovara in seguito a un un incidente sul lavoro a Spezzano di Fiorano, avvenuto mercoledì mattina. Poco dopo le ore 9.30, infatti, l’autista impegnato in operazioni di carico e scarico di merce presso una ditta di via dell’Elettronica è stato colpito dalla sponda del camion. Il cedimento improvviso della paratia ha causato all’uomo un violento trauma cranico, che lo ha fatto cadere a terra privo di sensi. A soccorrerlo immediatamente gli altri lavoratori presenti, che hanno chiesto l’intervento di ambulanza e automedica del 118. I sanitari, una volta giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al ferito: caricato sul mezzo di soccorso, è poi stato trasferito in condizioni molto gravi all’ospedale, dove fino alle prime ore di questa mattina si trovava ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, in prognosi riservata. Ora, la terribile notizia. L’ennesimo incidente sul lavoro che ha fatto scattare nell’azienda le verifiche da parte dei Carabinieri e della Medicina del Lavoro lo stato del mezzo pesante e il rispetto delle norme di sicurezza, oltre al compito di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.