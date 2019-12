Shock a San Felice sul Panaro. Un bambino di 7 anni stava attraversando la strada insieme alla nonna, sulle strisce pedonali, quando un’auto l’ha colpito. Pare che alla guida ci fosse una donna, che si sarebbe fermata per pochi istanti prima di ripartire e far perdere le proprie tracce. Fortunatamente il bimbo ha riportato ferite lievi, ma è comunque stato portato all’ospedale civile di Baggiovara per accertamenti. La polizia municipale è ora sulle tracce dell’auto