Incendio in un allevamento nella notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezza, quando i Vigili del fuoco di Pavullo sono stati attivati per le fiamme nella sala di mungitura di una azienda agricola in via Mandriole a Sestola, in località Vesale. Sul posto, anche le squadre di Vignola e dei volontari di Fanano e Pievepelago per un totale di 7 mezzi. I 140 capi di bestiame sono stati messi in salvo. I danni sono ingenti.