Una sfilata di trattori a via Carrate a Solara di Bomporto in segno di solidarietà per consegnare un carico di rotoballe all’azienda Bellei di Solara colpita nelle settimane scorse da un incendio che ha distrutto il fienile e il fieno necessario all’alimentazione degli animali. L’iniziativa è stata organizzata dagli allevatori di Coldiretti Modena provenienti da diverse zone della provincia che a fronte della difficolta dell’azienda hanno deciso di prestare aiuto con una fornitura di rotoballe che servirà da primo soccorso all’impresa colpita. Era il 16 maggio quando intorno alle 6.30 del mattino il capannone dell’azienda fu interessato da un rogo che causò il crollo parziale del tetto. Le operazioni di spegnimento delle fiamme andarono avanti per diverse ore, tre mezzi dei pompieri e 11 uomini furono a lavoro per cercare di tutelare il deposito di fieno adiacente e il generatore biogas. Fin dai primi momenti dell’incendio fu indispensabile anche l’aiuto degli agricoltori vicini, che accorsero sul posto con i carro botte per tentare di domare il fuoco e anche oggi non è mancato il loro appoggio.